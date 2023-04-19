Роланд Ізраелашвілі не найвідоміший покерист. Однак любитель спорткарів, який зробив успішний бізнес із продажу прикрас у Нью-Йорку, дуже часто з'являється у заголовках різних англомовних покерних ЗМІ.

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Річ у тім, що саме йому належить особливий рекорд у покері. Ізраелашвілі оформив 164 ITM на WSOP, а також 33 рази був у призах на WSOP Europe. Таким результатом не може похизуватися жоден інший покерист на планеті.

Найприкріше те, що Роланд ще жодного разу не вигравав золотий браслет Світової серії покеру. Натомість успішний бізнесмен має дивовижні успіхи у турнірах WSOP Circuit. У Чикаго відбувся черговий персневий івент із Холдему. У турнірі з бай-іном 400 доларів було зафіксовано 279 входів.

Роланд Ізраелашвілі / Фото PokerNews

Американець знову нагадав про себе покерній спільноті, отримавши чемпіонський трофей WSOP Circuit. Це вже 9-й за ліком перстень для Ізраелашвілі, що також є рекордом серед усіх гравців. Перемога у Чикаго принесла йому понад 20 000 доларів призових.

Як зізнається сам Ізраелашвілі, гроші у покері для нього не головне. За свою кар'єру Роланд заробив у живих турнірах понад 4 200 000 доларів, але його мрія – це браслет WSOP. Світова серія покеру у Лас-Вегасі стартує зовсім скоро. Хто знає, можливо саме ця перемога стане початком апстрику та вже влітку американець зможе перервати "браслетне" мовчання на WSOP.