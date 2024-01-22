"Програв" дружину: американський ідол Вільям Ханг розповів, як не слід грати в покер

Один із найбільш упізнаваних учасників американського талант-шоу зізнався, що страждав на ігрову залежність. Проблеми спричинив неправильний підхід до гри.

Відсутність голосу і слуху не завадили американцю китайського походження Вільяму Хангу вписати себе в історію популярного талант-шоу "Американський ідол" і стати частиною тамтешнього шоу-бізнесу. На іншій ниві справи у Ханга пішли не настільки добре.

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В інтерв’ю журналу People Вільям Ханг розповів, що страждав на ігрову залежність, яка, зокрема, коштувала йому першого шлюбу. Наш герой демонстрував непогані навички у покері і встиг накопичити 108 295 доларів призових в живих турнірах.



Вільям Ханг (праворуч) / Фото соцмережа X

Утім згодом Ханг пристрастився до ставок на спорт, в чому розбирався не надто, і усі покерні виграші спустив.



Вільям Ханг із дружиною / Фото People

Через невдачі і супутні проблеми Вільяма у його дружини увірвався терпець – пара розпалась. На щастя, Ханг зробив правильні висновки, покинув ставки і повернувся до роботи за професією – займається аналізом даних при офісі шерифа. А там, хто його зна, може і на сцену повернеться, де його вже давно не сприймають як "фріка", а як справжню зірку.

Важко у це повірити, але після цього провального кастингу, який суддя "Американського ідола" Саймон Ковелл назвав найгіршим у сезоні 2004 року, Вільям Ханг буквально проломив собі шлях у шоу-бізнес. Він записав два альбоми, взяв участь у численних телешоу, долучився до кінематографу і став мотиватором для багатьох сором’язливих і закомплексованих американців.