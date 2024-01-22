"Проиграл" жену: американский идол Уильям Ханг рассказал, как не следует играть в покер

Один из самых узнаваемых участников американского талант-шоу признался, что страдал игровой зависимостью. Проблемы вызвал неправильный подход к игре.

Отсутствие голоса и слуха не помешало американцу китайского происхождения Уильяму Хангу вписать себя в историю популярного талант-шоу "Американский идол" и стать частью тамошнего шоу-бизнеса. На другом поприще дела у Ханга пошли не столь хорошо.

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В интервью журналу People Уильям Ханг рассказал, что страдал игровой зависимостью, которая, в частности, стоила ему первого брака. Наш герой демонстрировал неплохие навыки в покере и успел накопить 108 295 долларов призовых в живых турнирах.



Уильям Ханг (справа) / Фото соцсеть X

Впрочем, Ханг пристрастился к ставкам на спорт, в чем разбирался не слишком, и все покерные выигрыши спустил.



Уильям Ханг с женой / Фото People

Из-за неудач и сопутствующих проблем Уильяма у его жены лопнуло терпение – пара распалась. К счастью, Ханг сделал правильные выводы, бросил ставки и вернулся к работе по профессии – занимается анализом данных при офисе шерифа. А там, кто его знает, может и на сцену вернется, где его уже давно не воспринимают как "фрика", а как настоящую звезду.

Трудно поверить в это, но после этого провального кастинга, который судья "Американского идола" Саймон Ковелл назвал худшим в сезоне 2004 года, Уильям Ханг буквально проломил себе путь в шоу-бизнес. Он записал два альбома, принял участие в многочисленных телешоу, приобщился к кинематографу и стал мотиватором для многих застенчивых и закомплексованных американцев.