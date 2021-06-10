Компанії винахідливого американця, в підпорядкуванні якої є кілька лабораторій, вдавалось видурювати гроші у держави впродовж кількох років. Тейлор зі своїми поплічниками, нібито, отримували солідні дотації за лабораторні тести, яких ніколи не проводили.

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Нажиті гроші Біллі Джо Тейлор не посоромився інвестувати у власну покерну кар’єру. Американець став постійним учасником кеш-гри на високих лімітах у Далласі, яку транслюють в інтернеті. За столом Тейлор отримав прізвисько "Bildo" і був однією із головних зірок покерного шоу. Шахрай завжди грав агресивно і полюбляв блефувати, ризикуючи грубими грошима.

Біллі Джо Тейлор / Cardplayer

Засвітився Тейлор і у турнірному покері. В квітні американець інвестував 50 тисяч доларів в "живий" турнір хайролерів. Із турнірної дистанції зійшов блискавично, завершивши виступ вже на четвертому рівні блайндів. Якщо причетність Біллі Джо Тейлора до махінацій доведуть, у американця буде достатньо часу, аби покращити свій рівень покерної майстерності.