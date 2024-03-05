Екстрим зашкалює: найпопулярніший блогер зіграв у покер в Антарктиді

Александр Wolfgang Зайбт порівняно нещодавно став справжньою зіркою світу покеру. Тепер він не втомлюється робити шалені речі, аби втриматися у променях слави.

Заради переглядів Wolfgang не побоявся ризикнути навіть обмороженням. Александр відправився до Антарктиди в складі туристичної експедиції з 80 людей.

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На щастя блогера, серед його супутників знайшлося кілька, які вміли грати у покер. Компанія самотужки організувала собі ігровий стіл з допомогою лопат та провела унікальну сесію. Сам Александр був єдиним, хто грав без рукавиць, аби мати змогу відзняти матеріал для свого блогу. Попри серйозний ризик обмороження, з руками Зайбта усе гаразд і він залишився у захваті і від унікального досвіду гри, і від самої подорожі.



Покер в Антарктиді / Твіттер Wolfgang

Як тільки ви опиняєтеся в Антарктиді, це схоже на світ Діснея. Все біло-синє і ви стрибаєте, наче пінгвіни. Повз пропливають косатки, а від них тікають тюлені. По обидва боки від вас гірські хребти. Це неймовірно,

– розповів Зайбт.

Нагадаємо, восени 2023 року YouTube-канал Александра – Wolfgang Poker – став першим приватним каналом на тему покеру, що перетнув позначку в 1 мільйон підписників. Зайбт спеціалізується на коротких роликах, де від першого лиця демонструє власні пригоди за кеш-столами. Однак, вочевидь, Wolfgang не маю наміру зупинятися на досягнутому та готовий дивувати своїх підписників справді ексклюзивним контентом.

Велике повернення

Світовий рекордсмен Філ Лаак повернувся на легендарне шоу High Stakes Poker після 13-річної паузи. Філ грав порівняно обережно, втім, поза тим екшену за столом не бракувало.