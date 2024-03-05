В казино King’s в чеському Розвадові не вщухають турнірні покерні баталії під прапорами різних європейських країн. Чималий ажіотаж викликав й Французький покерний фестиваль – у Головній події зареєструвалось понад 4 тисячі спортсменів.

До теми Українець виграв "таємничий" турнір і розбагатів майже на мільйон

Турнір із доволі скромним бай-іном – лише 190 євро – зібрав солідний призовий фонд у 733 433 євро, а чемпіон націлювався на виграш 100 000 (4,16 мільйона гривень). У підсумку, головним героєм Main Event судилось стати українцеві у Владиславу Погрібному, який, крім найбільшої фінансової винагороди, отримав квиток на Головну подію WSOP Europe.