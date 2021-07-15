Уже сьогодні vezec8 завітає на стрім до Степана Соляника, а перед ефіром майстер МТТ розповів про свої перші кроки у грі, покерні пригоди та дав поради початківцям.

Розкажи, як у твоєму житті з'явився покер і в що тобі більше подобається грати?

Було це досить давно, років десять тому. Почалося зі знайомства з Максимом Роньшиним (нік на PokerMatch com4com — Авт.). У нас із ним був спільний проєкт, і я побачив, що він частенько собі сидить і грає. Макс розповів мені правила гри та залучив до цього діла. Потім я прихворів, робити особливо не було чого. Почав грати онлайн. Першою моєю дисципліною були СНГ-турніри. Сподобалося, що в них є змагальний момент, постійно зростають блайнди, не можна відсидітися. Ну а потім уже перейшов у МТТ. Для мене покер – це спорт, тому кеш особливо не грав ніколи, хіба що на офлайн-серіях можу сісти за кеш-стол, коли особливо немає чого робити.

Ти на PokerMatch із 2017 року, один із динозаврів, виходить. Що скажеш про рум?

Якщо не помиляюся, то вперше рекламу PokerMatch я побачив на тролейбусі. Подумав: непогано, що в Україні є такий сайт. Заліз, подивився. Сподобався інтерфейс, і все так олдскульно було, що залишився тут грати. Мені дуже подобається весь екшен, який робить рум. Різноманіття акцій, спроби внести щось нове та цікаве в онлайн-покер. Який найцінніший трофей? Мабуть, все ж таки найперший, за перемогу в турнірі Let's Dance Hopak. Я частину кубків сховав, а цей стоїть на видному місці. Коли це було? Ось тут написано: серпень 2018 року. Взагалі я можу поділити гроші за фіналкою, але кубок - це святе. Кубок не може піти за угодою, і це моя принципова позиція.

На твій погляд, наскільки змінилася поляна в турнірах PokerMatch за останні 3-4 роки?

На самому початку, я пам'ятаю, був дуже обмежений турнірний розклад і практично в кожному турнірі сиділи одні й ті ж самі особи. У мене близько 150 кольоровими мітками були зафарбовані основні гравці, і на фіналках половина учасників були помічені. Останнім часом усе дуже змінилося. Я дивлюся на топ-20, топ-30 якого-небудь турніру, там один-два помічені гравці. Решта нові. І це результат роботи PokerMatch. З ким цікавіше грати: з поміченими чи ні? Повторюю, що для мене покер – це спорт. Нехай би кого посадовили – я мушу грати проти нього в найкращій формі. Мені однаково, буде це п'ять регулярів чи п'ять фішів. Я все одно мушу бути кращим за них.

Розкажи про свою стратегію на великих онлайн-серіях. Ти намагаєшся завантажуватися завжди на всі "набої"?

Якщо маю перевагу в турнірі, то я готовий завантажити в нього максимум. Усе досить просто. Якщо мої інвестиції плюсові, то я вкладатиму стільки, скільки мені дозволяє банкрол. Є обмеження за структурою, наприклад нокаут-турніри. Знову ж по ребайниках, у вас були такі цікаві, що іноді за умови успішного стеку не було вигідно брати аддон. Якщо сісти й порахувати, то можна знайти невелику перевагу над іншими гравцями в цих моментах.

Знаю, що ти часто граєш в офлайні. Які відмінності живої гри від онлайну ти виділив би?

Перше, що треба розуміти, це те, що онлайн-покер та офлайн – дві абсолютно різні дисципліти. І там і там покер, але насправді це як футбол. Є європейський і є американський. Є м'яч, але це зовсім різні ігри, в них використовуються різні навички. Я прийшов в офлайн теж досить давно, коли в онлайні я вже непогано виграв та мав перевагу над полем, а в офлайні я "заливав" і грав погано. Було багато ментальних обмежень, які не дозволяли мені використовувати ту ж саму техніку, яку я використовував в онлайні.

Опісля я почав дуже активно їздити на зарубіжні офлайн-серії, вигравав туди онлайн-сателіти. Я часом грав професійно тільки сателіти в різних румах, у яких розігрувалися пакети на живі серії. Був чотири рази у Вегасі, Маямі, Мальта, Відень. Усі ці подорожі, звісно, дуже приваблюють. Ти їздиш, спілкуєшся з іншими гравцями, живеш зовсім іншим життям.

Однак в офлайні дуже жорстка дисперсія. Ти можеш зіграти в поїздці 10-12 турнірів і жодного разу не потрапити в ІТМ. І це абсолютно нормально. Менше з тим, я радив би всім розвиватися і онлайн, і в офі. Головне, не чекайте від першої чи другої серії того, що ви там виграєте, а очікуйте отримання нового досвіду, погляду на гру з іншого боку, погляду в очі опонентові після твого 5-бет олліну в блеф (посміхається). Це на порядок цікавіше!

Покер нині займає увесь твій час?

Цієї миті я професійний покерний гравець і тренер. Тому я або граю, або треную інших, або тренуюся сам. Але у мене вистачає часу також і на інші заняття. Працюю з криптовалютами, приділяю велику увагу спорту. Поставив собі задачу пробігти напівмарафон у наступному році в горах Італії. Мій брат пробіг кілька тижнів тому ультрамарафон — 120 км по горах Італії. Хочу підтримати його крутий результат, але поки що підкорити меншу дистанцію. Ось щойно я прийшов із пробіжки, сьогодні подолав уже 6 км. Крім цього, ремонтами займаюся, сім'я, ясна річ. Маємо двох доньок, виховуємо. Тож повний екшен (посміхається).

Що порадить досвідчений vezec8 початківцям?

Перше – це отримувати задоволення від покеру. Не буде фану – не буде нічого. Я граю вже стільки років, а мені досі це подобається, у мене очі горять. Моя основна вимога до хлопців, з якими я працюю, – любити покер. Інша річ – давайте по-чесному. Ви гравець-початківець і повинні розуміти, що решта гравців можуть грати краще. Постійно вивчайте гру! Дивіться, що люди відкривають із якої позиції, а що трибетять, для чого вони це роблять. Ставте питання. Набравши певний масив інформації, ви зможете робити висновки. І не допускайте основної помилки: мовляв, я супер крутий гравець, а решта нічого не розуміє. Знаєш, є такий жарт: "Чоловіки потаємно вважають, що вони найкраще за всіх роблять три речі: кермують, кохаються та грають у покер".

Ну і, звісно, потрібно чітко розуміти, на що ти витрачаєш банкрол. Моя історія у цьому плані мені здається дуже показовою й важливою. Свого часу на початку кар'єри я виграв 20 тисяч доларів в одному онлайн-турнірі. В той час я грав турніри по 10 доларів, а з таким банкролом міг піднятися на АБІ 50 спокійно. Чому я туди не пішов? Тому що виграш турніру не доводить, що ти б'єш поле навіть того турніру, який ти виграв. Це випадковість. Як я вчинив тоді? Я почав брати тренерів. Я почав купувати у гравців їхні хендхісторі, розбирав це все. Я вклав ці гроші у вивчення покеру. Врешті-решт це дозволило мені піднятися по лімітах. Інвестуйте у свій скіл – це те, що треба!