Вік – не перешкода: 77-річний покерист виграв хайролерський турнір

Старожил американського покеру Стів Золотов гучно нагадав про себе, вигравши турнір із внеском 25 000 доларів. На шляху до перемоги дідусь обіграв самого Микиту Бодяковського.

У Лас-Вегасі триває етап серії WPT Five Diamond World Poker Classic, який налічує 13 турнірів із різних видів покеру з бай-інами від 10 000 до 25 000 доларів. Дебютний турнір із Холдему виграв 77-річний американський бізнесмен та професійний гравець Стів Золотов.

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Перші згадки про результати Золотова у покері датуються 1984 роком. Він жив у Нью-Йорку, а переїхавши до Лас-Вегаса, почав професійну кар'єру гравця. Популярність отримав завдяки двом виграним браслетам WSOP, один із яких завоював у турнірі з китайського покеру, де змагалися зіркові гравці Дойл Брансон і Ховард Ледерер.

Успішний бізнесмен, який володіє кількома барами та ресторанами у Нью-Йорку, за свою покерну кар'єру оформив 138 ITM у найрізноманітніших турнірах. У 2008 році Стів Золотов брав участь у популярному шоу Poker After Dark.

Старожил американського покеру довів, що й зараз перебуває у прекрасній формі. Стартовий турнір на Bellagio High Rollers із бай-іном 25 000 доларів пройшов фактично у форматі Sit&Go. У ньому було лише 9 входів та 2 призові місця. 77-річний покерист обіграв у хедз-апі Микиту Бодяковського, отримавши пристойну "надбавку" до пенсії 135 000 доларів.

Для Стіва Золотова перемога в турнірі на Bellagio High Rollers стала першою з 2019 року. Попри поважний вік, він не грав активно лише у ковідний рік, а протягом двох років оформив 25 ITM у живих турнірах.