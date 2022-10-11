Возраст не помеха: 77-летний покерист выиграл хайроллерский турнир

Старожил американского покера Стив Золотов громко напомнил о себе, выиграв турнир со взносом 25 000 долларов. В хедз-апе он справился с самим Никитой Бодяковским.

В Лас-Вегасе продолжается этап серии WPT Five Diamond World Poker Classic, который насчитывает 13 турниров по разным видам покера с бай-инами от 10 000 до 25 000 долларов. Стартовый турнир по Холдему выиграл 77-летний американский бизнесмен и профессиональный игрок Стив Золотов.

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Первые упоминания о результатах Золотова в покере датируются 1984 годом. Он жил в Нью-Йорке, а переехав в Лас-Вегас, начал профессиональную карьеру игрока. Вскоре выиграл 2 браслета WSOP, один из которых в турнире по китайскому покеру, где принимали участие звёздные Дойл Брансон и Ховард Ледерер.

Успешный бизнесмен, владеющий несколькими барами и ресторанами в Нью-Йорке, за свою покерную карьеру оформил 138 ITM в самых разных турнирах. В 2008 году Золотов засветился в популярном шоу Poker After Dark.

Старожил американского покера доказал, что и сейчас находится в прекрасной форме. Стартовый турнир на Bellagio High Rollers с бай-ином 25 000 долларов прошел практически в формате Sit&Go. В нем было всего 9 входов и 2 призовых места. 77-летний покерист в хедз-апе обыграл Никиту Бодяковского, получив приличную "надбавку" к пенсии в размере 135 000 долларов.

Для Стива Золотова победа в турнире на Bellagio High Rollers стала первой с 2019 года. Несмотря на свой возраст, он активно не играл только в ковидный год, а за 2 года оформил 25 ITM в живых турнирах.