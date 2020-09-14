PokerMatch оновив формат популярних суботніх тренувань. 200 000 гривень гарантії та формат прогресивних нокаутів уже з 19 вересня!

Популярний український онлайн-рум PokerMatch робить усе, щоб тримати своїх гравців у формі! Вже з 19 вересня любителі розім'яти покерні м'язи в суботніх тренуваннях Saturday Workout зможуть випробувати на собі приємне збільшення навантажень.

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Згідно з оновленими правилами, гарантований призовий фонд у цих турнірах буде встановлено на позначці 200 000 гривен, а найголовніше — гравці отримають можливість іще краще проявити свої бійцівські якості. Відтепер Saturday Workout завжди будуть проводити у форматі прогресивного нокауту, а бай-ін у них складе всього 22 гривні!

Суботні тренування пройдуть у вигляді мульти-ентрі (з ребаями й аддоном), а задешево отримати квиток у них можна за допомогою сателітів.

Тож реєструйтеся на PokerMatch просто зараз, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і беріть участь у найкращих турнірах та акціях!

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