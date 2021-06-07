Болюча для "benchb789" cерія невдач стартувала у 2010 році. Він програвав турнір за турніром, хоча статистика і тренери переконували, що Бенджамін грає добре.

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Такий дикий нефарт тривав аж 15 місяців. За цей час Ролле втратив 160 бай-інів.

Врешті, британець зміг подолати смугу невдач. Він вийшов з крутого піке і став успішним покеристом. Тож до порад Бенджаміна прислухатися не завадить.

Окрім, звичних підказок — намагатися не тільтувати і зупинитися на якийсь час — Ролле також рекомендує не соромитися даунсвінгу. Це нормальний етап для покеру і він не означає, що ви поганий гравець.

Також британець радить якомога більше спілкуватися з людьми, які чітко розуміють, в якій психологічній ямі ти опинився: професійними покеристами чи тренерами.

І головна настанова від "benchb789": не опускати руки. Не переставати старатися і боротися до кінця. Тоді ви точно знайдете вихід з важкої ситуації.