Gaming Industry відбудеться у Києві в Міжнародному виставковому центрі (Броварський проспект, 15) і стане першою масштабною подією у сфері розваг після тривалої перерви. До живого спілкування після затяжного локдауну повернеться і провідна українська покерна платформа PokerMatch.

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Своїм гостям український флагман запропонує взяти участь у безкоштовних турнірах з Безлімітного Холдему, де щодня, з 9 по 11 червня, розіграють 10 000 турнірних гривень. Кількість місць у івентах обмежена – 50 спортсменів, 5 найкращих отримають призові на свої ігрові рахунки PokerMatch.

Осторонь не залишаться і ті, хто лише знайомиться із інтелектуальною грою. Перед стартом кожного турніру усі охочі зможуть познайомитися і з азами, і з тонкощами гри. До занять в "Школі покеру" та проведення турнірів український рум залучив кваліфікованих тренерів та інструкторів Всеукраїнської федерації спортивного покеру.

Партнерами турнірів PokerMatch на виставці Gaming Industry виступили ВУФСП, компанія Game Bridge та журнал Grand Ante.