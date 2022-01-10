Патрік Леонард повернув титул найкращого онлайн-гравця року: скільки покерист заробив на грі

Професійний покерист із Великобританії вп'яте стає найкращим онлайн-гравцем року. За свою професійну кар'єру Патрік Леонард виграв 15 259 231 доларів.

Торік Патрік показав неймовірні результати та обійшов бразильського регуляра Педро "pvigar" Гараньяні. Лише протягом грудня британський покерист заробив понад 900 000 доларів.

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Тепер загальна кількість призових Леонарда в онлайн-покері складає понад 15 000 0000 доларів, що дозволило йому повернути собі звання найуспішнішого гравця.

Звичайно, це не фінал. Будуть люди, які виграють більше, але я назавжди запам'ятаю, як відкривав рейтинг і бачив, що був останнім серед гравців Великобританії. Тому я завжди використав це як мотивацію для гріндінгу,

– написав Патрік Леонард в інстаграм.

Звання переможця Леонард отримав завдяки стабільності. Наприклад, лише за місяць він примудрився оформити понад 200 потраплянь у призи щонайменше у трьох румах. Також Патрік відзначився на онлайн-серіях WCOOP і SCOOP, де зумів здобути по одному титулу.