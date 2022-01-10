15 миллионов долларов в покере: Патрик Леонард вернул себе титул лучшего онлайн-игрока года

Профессиональный покерист из Великобритании в пятый раз становится лучшим онлайн-игроком года. За свою профессиональную карьеру Патрик Леонард выиграл 15 259 231 долларов.

В прошлом году Патрик показал невероятные результаты и обошел бразильского регуляра Педро "pvigar" Гараньяни. Только за декабрь 2020-го британский покерист заработал более 900 000 долларов.

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Теперь общее количество призовых Леонарда в онлайн-покере составляет более 15 000 0000 долларов, что позволило ему вернуть себе звание самого успешного игрока.

Конечно, это не финал. Будут люди, которые выиграют больше, но я навсегда запомню, как я открывал рейтинг и видел, что был последним в Великобритании. Поэтому я всегда использовал это как мотивацию для гриндинга,

– написал Патрик Леонард в инстаграм.

Эту победу Леонард получил благодаря стабильности. Например, всего за месяц он умудрился оформить свыше 200 попаданий в призы минимум в трёх румах. Также Патрик отметился и на прошедших онлайн-сериях WCOOP и SCOOP, где сумел выиграть по одному титулу.