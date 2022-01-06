Неймар не злякався грізних суперників і солідного бай-іну в 10 300 доларів в одному із турнірів зимової серії.

Читайте також: Покерна феєрія довжиною в рік: PokerMatch підбиває підсумки 2021-го

Із другого "патрону" бразилець непогано розкрутився і вийшов за фінальний стіл у статусі чип-лідера. Там на нього чекали справжні акули гри – Оле Шеміон, Крістіан Рудольф і українець Андрій Новак. Нашому покеристу довелось скласти зброю на п’ятій позиції – 70 тисяч доларів призових. А от Неймар, хоч і розгубив чимало фішок, потрапив на подіум.



Андрій Новак / фото Трибуна

Британець Крістоф Фогельсанг, який став справжнім босом фінального столу, спровадив бразильську зірку відпочивати із третім призом. Неймар поїхав на префлопі із мастьовими K-J і не знайшов аргументів проти A-7 британця. Утім, футболіст сповна може пишатись своїм досягненням – він отримав 125 тисяч доларів призових, перевершивши свій попередній бест кеш більш як у 5 разів.



Крстіан Рудольф / фото PokerNews

Крістофу Фогельсангу, зрештою, дістались усі лаври. В хедз-апі британець подужав Крістіана Рудольфа і виграв 224 тисячі доларів. А от німець локальною невдачею не надто і переймався. Минула лише доба після феєричної перемоги Рудольфа в ще одному турнірі хайролерів, де він отримав 485 000 доларів призових.