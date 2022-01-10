Торік Патрік показав неймовірні результати та обійшов бразильського регуляра Педро "pvigar" Гараньяні. Лише протягом грудня британський покерист заробив понад 900 000 доларів.

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Тепер загальна кількість призових Леонарда в онлайн-покері складає понад 15 000 0000 доларів, що дозволило йому повернути собі звання найуспішнішого гравця.

Звичайно, це не фінал. Будуть люди, які виграють більше, але я назавжди запам'ятаю, як відкривав рейтинг і бачив, що був останнім серед гравців Великобританії. Тому я завжди використав це як мотивацію для гріндінгу,

– написав Патрік Леонард в інстаграм.

Звання переможця Леонард отримав завдяки стабільності. Наприклад, лише за місяць він примудрився оформити понад 200 потраплянь у призи щонайменше у трьох румах. Також Патрік відзначився на онлайн-серіях WCOOP і SCOOP, де зумів здобути по одному титулу.