Легендарний Кріс Манімейкер регулярно з'являється у подіях, названих на свою честь. Проте у Флориді вся увага була прикута до іншого гравця. 100-річний покерист Юджин Калден вибив чемпіона світу з турніру, після чого розповів багато цікавого.

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Виявляється, Юджин Калден ходить до цього закладу майже щодня. У січні він відсвяткував свій день народження прямо тут. Коли його фотографували у день ювілею, Юджин жартома сказав: "Давайте швидше, мені там карти здають".

Юджин Калден із родиною у день ювілею / Фото poker.org

В одному з перших турнірів серії з HORSE 100-річний покерист вийшов за фінальний стіл та посів 5 місце, отримавши 1 227 доларів. Після турніру він перейшов до іншої зали, де грав у кеш до самого ранку.

На питання, де бере скільки енергії 100-річний дідусь, він відповів просто: "Люблю м'ятне морозиво з шоколадними крихтами". Ніхто не заперечував, коли Юджин ласував морозивом просто під час гри.

Юджин Калден із трофеєм Moneymaker Tour / Фото moneymakerpt.com

Через кілька днів Калден знову прийшов з'явився у Palm Beach Kennel Club. Цього разу 100-річний покерист не залишив шансів суперникам, вигравши турнір Moneymaker Mulligan. Разом із кришталевим трофеєм Юджин отримав понад 5 000 доларів призових.