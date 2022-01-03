А звідки гроші: покерист-плейбой не розколовся, де заробив стартовий банкрол

Ден Білзерян продовжує створювати ареол таємничості навколо власної персони. Король Інстаграму і володар міфічних мільйонів побував на подкасті Дага Полка, де відверто ухилявся від компрометуючих запитань.

Більшість вважає, що своїй заможності та успіху Ден Білзерян завдячує капіталу батька, який, через фінансові махінації, встиг і баланди скуштувати. Нащадок шахрая, однак, стверджує, що усього досяг сам.

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На своєму подкасті Даг Полк спробував випитати в колеги по покерному цеху, де той взяв мільйони на дорогу гру і розкішне життя. Білзерян переконує, що весь секрет у його непересічному покерному хисті. Мовляв, майбутній мільйонер спочатку вдало виступив в онлайні, де заробив за місяць 400 000 доларів.



Даг Полк і Ден Білзерян / фото Youtube

Згодом Ден відправився підкорювати Лас-Вегас, де, побивши середні ліміти, вхопив ласий шмат пирога у приватних іграх мільярдерів. До казино Беладжіо, уточнив Білзерян, частенько запливали фіші-любителі, які не знають куди подіти гроші. Саме ці опоненти остаточно поставили нашого героя на ноги.



Ден Білзерян / фото PokerNews

У слухачів подкаста і самого інтерв’юера оповідь Дена Білзеряна викликала чимало запитань, настільки розмитою і неоднозначною видалась історія. Але факт залишається фактом, грубі гроші у американця є, інакше Білзерян так відчайдушно не шукав би зустрічі із Алеком Горесом. Мова про найдорожчий в історії хедз-ап матч, де кожен повинен ризикнути сотнею мільйонів доларів.