Золотий браслет WSOP вирушає на Мальту

Ніколо Молінеллі виграв другий в кар’єрі чемпіонський браслет WSOP. Він тріумфував в турнірі за 2,5 тисячі доларів.

Загалом змагання зібрали 180 входів. Призовий фонд склав майже півмільйона баксів!

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За фінальний стіл мальтієць вмощувався в ролі лідера. Але в якийсь момент він настільки розтринькав свій банк, що йому навіть довелося йти в олл-ін.

Врешті Ніколо зміг зібратися і заслужено став чемпіоном. Молінеллі заробив 88 тисяч доларів. Раннер-ап турніру, бразилець Ренан Бруші, отримав 66 тисяч баксів.

Відзначимо, що це другий золотий браслет в колекції Ніколо. Дебютний він виграв минулого року.