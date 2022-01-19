Злочинець з гвинтівкою намагався пограбувати покерний клуб

Казино "Legends" у Техасі не дарма має свою назву. Нещодавно там була "легендарна" бійка між покеристом Семом Фархою та дилером, а тепер спроба озброєного пограбування.

Посеред робочого дня до казино "Legends" увірвався чоловік із гвинтівкою AR-15 та заявив, що збирається пограбувати заклад. Мабуть, розбійник не розраховував на супротив, тому миттєво його повалив на підлогу охоронець покерного клубу Трелін Робінсон.

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Між ними зав'язалася бійка, грабіжник кілька разів вистрілив із гвинтівки, але на щастя, ніхто не постраждав. Незабаром приїхали поліцейські та забрали нападника у відділення. Під час інциденту охоронець вивихнув плече та отримав кілька гематом.

Охоронець Тремлін Робінсон / Фото breakingdailynews.com

Після бійки Трелін Робінсон став місцевим героєм. Один із дилерів клубу "Legends" створив краудфандингову кампанію, щоб зібрати 40 000 доларів на премію відважному борцю за справедливість. Протягом дня на рахунок надійшло вже 1 500 доларів.