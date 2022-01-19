Преступник с винтовкой пытался ограбить покерный клуб

Казино "Legends" в Техасе не зря носит свое название. Недавно там была "легендарная" драка покериста Сэма Фархи с дилером, а теперь попытка вооружённого ограбления.

Посреди рабочего дня в казино "Legends" ворвался мужчина с винтовкой AR-15 и заявил, что собирается грабить заведение. Видимо, горе-бандит не рассчитывал на сопротивление, потому что сиюминутно его повалил на пол охранник покерного клуба Трелинн Робинсон.

Интересно На PokerMatch возвращаются турниры с миллионными гарантиями

Между ними завязалась драка, грабитель несколько раз выстрелил, но к счастью, никто не пострадал. Вскоре приехали полицейские и увезли нападавшего в участок. В ходе потасовки охранник вывихнул плечо и получил несколько ссадин.

Охранник Трелинн Робинсон / Фото breakingdailynews.com

После инцидента Трелинн Робинсон сразу стал местным героем. Один из дилеров клуба "Legends" создал краудфандинговую кампанию, чтобы собрать 40 000 долларов на премию отважному борцу за справедливость. За один день на счет поступило уже 1 500 долларов.