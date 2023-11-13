Злет Сантоша Суварни: від індійського бізнесмена до професійного покериста

Один із найбільш прогресивних покеристів Індії Сантош Суварна став переможцем хайролерського турніру на WSOPE-2023. Це перший браслет Світової серії покеру для колишнього бізнесмена.

Цьогоріч найдорожчим івентом на WSOP Europe став турнір Diamond High Roller із бай-іном 50 000 євро. У ньому взяли участь 34 гравці, які змагалися за призовий фонд 1 700 000 євро. Турнір завершився перемогою відомого індійського любителя Сантоша Суварни.

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Суварна вкотре довів, що може грати на рівних із кращими покеристами світу. У хедз-апі він обіграв талановитого китайського гравця Рена Ліня, завоювавши свій перший золотий браслет WSOPE. Перемога принесла йому 650 000 євро.

Сантош Суварна з браслетом WSOPE / Фото pgt.com

Сантош Суварна грає на професійному рівні лише 7 років. Спочатку він спеціалізувався виключно на кеш-іграх, але згодом перейшов на дорогі турніри, де показує дивовижні результати. Тільки в офлайні Суварна виграв понад 6 450 000 доларів. На даний час він посідає 2 місце у рейтингу The Hendon Mob за кількістю виграних призових серед усіх гравців Індії.



Свої успіхи він пояснює тим, "він постійно покращує гру, змагаючись з кращими покеристами світу". Сантош уже розпланував свій подальший графік: спочатку він вирушить на перший в історії WSOP Paradise на Багамах, а потім збирається відвідати будь-яку покерну локацію, де будуть проводитись дорогі турніри.