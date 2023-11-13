Взлет Сантоша Суварны: от индийского бизнесмена до профессионального покериста

Один из самых быстро прогрессирующих покеристов Индии Сантош Суварна стал победителем хайроллерского турнира на WSOPE-2023. Это первый браслет Мировой серии покера для бывшего бизнесмена.

В этом году самым дорогим ивентом на WSOP Europe стал турнир Diamond High Roller с бай-ином 50 000 евро. В нем приняли участие 34 игрока, которые сражались за призовой фонд 1 700 000 евро. Турнир завершился победой известного индийского любителя Сантоша Суварны.

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Суварна в очередной раз доказал, что может играть на равных с лучшими покеристами мира. В хедз-апе он обыграл талантливого китайского игрока Рена Линя, завоевав свой первый золотой браслет WSOPE. Победа принесла ему 650 000 евро.

Сантош Суварна с браслетом WSOPE / Фото pgt.com

Сантош Суварна играет на профессиональном уровне 7 лет. Сначала он специализировался исключительно на кэш-играх, но позже перешел на турниры и теперь показывает впечатляющие результаты. Только в офлайне Суварна выиграл почти 6 500 000 долларов. В настоящее время он занимает 2 место в рейтинге The Hendon Mob по количеству выигранных призовых среди всех игроков Индии.



Свои успехи он объясняет тем, что "постоянно улучшает игру, соревнуясь с лучшими покеристами мира". Сантош уже распланировал свой дальнейший график: сначала он отправится на первый в истории WSOP Paradise на Багамах, а затем собирается посетить любую покерную локацию, где будут проводиться дорогие турниры.