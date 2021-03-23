Зірковий покерист виграв 141 тисячу доларів

Статусний канадський професіонал Сем Грінвуд став чемпіоном турніру товстосумів.

Бай-ін у змагання коштував 1050 доларів. За перемогу боролася тисяча покеристів.

Читайте також: Корнут дав перше інтерв’ю після того, як програв мільйон доларів

Турнір Masters High Rollers зазвичай збирає представницький склад учасників, тому до фінального столу доживають здебільшого лише акули гри.

Щоправда, цього разу великих риб до вирішального етапу допливло небагато. Найбільшою персоною за фіналкою був Сем Грінвуд. Сенсації не сталося і саме канадець в підсумку став чемпіоном, підтвердивши власний статус.

У вирішальному хедз-апі Сем розібрався з гравцем зі Сан-Маріно "Fantastik55". Раннер-ап заробив 106 тисяч доларів, Грінвуд поповнив власний рахунок на 141,3 тисячі баксів.

Відзначимо, що Сем Грінвуд є одним із найуспішніших канадських покеристів. За свою кар’єру він уже заробив 22,5 мільйонів доларів призових у живих турнірах. Саме Сем наразі є найуспішнішим із покерної династії Грінвудів.