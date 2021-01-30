Зірковий покерист пообіцяв 30-хвилинний "приват" за прибирання на вулиці

Представники покерного цеху світової величини не змушують своїх фоловерів скучати в соціальних мережах. Ден "Jungleman" Кейтс, скажімо, запустив своєрідний челендж із користю для навколишнього середовища.

Відомий американський покерист та філантроп Ден Кейтс організував розіграш, переможець якого отримає півгодинне тренування із зіркою. Умови челенджу більш ніж прості. Насамперед, кожному з учасників потрібно відзняти на відео процес прибирання 10 одиниць сміття на вулиці. Решта – уже справа кількох кліків – підписатись на Instagram Дена Кейтса та його фонду. Насамкінець, потрібно залити відео в інсту і тегнути покериста.

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З когорти усіх учасників розіграшу рандомайзер обере одного переможця, якому Ден Кейтс приділить 30 хвилин свого часу. А навчитись у американця є чому. "Jungleman" зіграв не одну тисячу рук із найвідомішими хайролерами планети, на кшталт Філа Айві і Тома Двана. Крім того, в одних лише "живих" турнірах виграв понад 9 мільйонів доларів.