Зірковий покерист Даніель Негреану б'є рекорди на WSOP Online 2023

Канадський покерист Даніель Негреану покращив свої результати на Світовій серії, що зараз триває в онлайні. "Kid Poker" оновив бест-кеш на WSOP Online, а також зібрав рекордну кількість переглядів на своєму стримі.

Третій рік поспіль Даніель Негреану на час WSOP Online повертається до Канади, щоб відіграти всю серію. Цього тижня йому вдалося встановити кілька особистих рекордів.

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Канадський покерист показав свій найкращий результат у браслетних подіях WSOP Online. Це відбулося в івенті з бай-іном 5 000 доларів 6-Handed NLH Championship. Даніель Негреану посів 19 місце та отримав понад 20 000 доларів призових.

Також стрим канадського покериста дивилася рекордна кількість глядачів. Сумарно на платформах ютуб і твіч він зібрав більш як 300 000 переглядів. Даніель Негреану планує грати WSOP Online і надалі. Серія триватиме до 2 жовтня.

У живих турнірах результати Негреану на WSOP значно кращі. У його активі 6 браслетів Світової серії покеру, хоча вже 10 років Даніель ніяк не може виграти черговий трофей.

Виграні браслети WSOP Даніелем Негреану: