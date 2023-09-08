Звездный покерист Даниэль Негреану бьет рекорды на WSOP Online 2023

Канадский покерист Даниэль Негреану улучшил свои результаты на Мировой серии, которая проходит в эти дни в онлайне. "Kid Poker" обновил бест-кэш на WSOP Online, а также собрал рекордное количество просмотров своего стрима.

Третий год подряд Даниэль Негреану на время WSOP Online возвращается в Канаду, чтобы отыграть всю серию. На этой неделе ему удалось улучшить несколько личных показателей.

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Канадский покерист показал свой лучший результат в браслетных событиях WSOP Online. Это произошло в ивенте с бай-ином 5 000 долларов 6-Handed NLH Championship. Даниэль Негреану занял 19 место и получил более 20 000 долларов призовых.

Также "Kid Poker" собрал рекордное количество просмотров своего стрима. Суммарно более 300 000 людей следили за его игрой на платформах ютуб и твич. Даниэль Негреану планирует сыграть еще ряд событий в рамках WSOP Online. Серия продлится до 2 октября.

В живых турнирах результаты Негреану на WSOP значительно лучше. В его активе 6 браслетов Мировой серии покера, хотя уже 10 лет Даниэль никак не может выиграть очередной трофей.

Выигранные браслеты WSOP Даниэля Негреану: