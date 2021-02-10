Зіркових покеристів порівняли із найвеличнішим футболістом в історії

Суперечки щодо того, хто є найкращим покеристом в історії не вщухають роками. Імена зіркових американців Філа Хельмута та його тезки Айві постійно фігурують у своєрідному протистоянні. Чергову хвилю дебатів, як би дивно це не звучало, викликала головна подія у світі американського футболу – Супербоул.

У соціальних мережах шанувальники покеру влаштували перепалку, порівнявши своїх кумирів із легендарним футболістом Томом Бреді. Днями американець виграв рекордний 7-й титул в найсильнішій лізі американського футболу NFL. Стільки трофеїв немає в активі жодного клубу за більш як 50-річну історію змагань. Не бракує 43-річному Бреді й інших рекордів, тож квотербека справедливо називають одним із найвеличніших футболістів в історії.

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Багато хто вважає, що саме Філ Хельмут є своєрідним Томом Бреді у світі покеру, адже також володіє величезною кількістю регалій і уже більше 30 років перебуває на провідних ролях в інтелектуальній грі. Чого лише варті заслуги Хельмута за столами Світової серії покеру. Це і рекордні 15 браслетів, і 57 фінальних столів, і 143 потрапляння у призову зону. "Poker Brat", який ніколи не відзначався надмірною скромністю, таке визнання прийняв як належить. "Дякую за це, я відчуваю, що таки досяг чогось на своєму шляху", - написав покерист у своєму Твіттері.

Представники іншого табору, ті хто вболіває за Філа Айві, із таким твердженням категорично не погоджуються. Їх кумир об’єктивно є значно універсальнішим гравцем, ніж Філ Хельмут. Окрім 10 браслетів WSOP, Айві стабільно вистрілює на турнірах Світового покерного туру, крім того не пасе задніх у змаганнях хайролерів і дорогих кеш-іграх. Тож на думку багатьох експертів, саме Філ Айві як ніхто близький до ототожнення із Томом Бреді.

Як би там не було, варто рахуватись із аргументами фанатів обох покеристів. Та й яка різниця, хто крутіший – Хельмут, чи Айві. Адже обоє зробили величезний внесок у розвиток та популяризацію інтелектуальної гри і покер лише виграє від їх подальшого протистояння.