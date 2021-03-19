Зірки покеру розіграли сотні тисяч доларів і пішли на канікули

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Джерело:

pokernews.com

Знамените покерне шоу "High Stakes Poker" перегорнуло сторінку чергового сезону. Організатори, утім, обіцяють, що далі буде – 9-й сезон кеш-гри на високих лімітах уже не за горами.

На фінішній прямій сезону покерні товстосуми грали агресивно, а подекуди і безшабашно. Яскравий приклад – виставлення у 140 блайндів (ліміт 400/800 доларів) до флопу у виконанні Джеймса Борда. Агресор, озброївшись кишеньковими валетами, сподівався без бою забрати невеличкий банк, утім отримав супротив. Джон Андресс підтримав вечірку із різномастими А-К. Зважаючи на серйозний пот – 230 800 доларів – суперники домовились відкрити дошку двічі. Однак, на кожному із флопів власник J-J Джеймс Борд упіймав сет і забрав обидва банки.


Роздача за участю Джеймса Борда і Джона Андресса. Фото: PokerGO

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Роздача за участю Тома Двана і Джона Андресса. Фото: PokerGO

Незабаром Джону Андрессу випала фантастична нагода відігратись, але це був не його вечір. У протистоянні із трьома опонентами Андресс "купив" сет на флопі із кишеньковими 8-8, але примудрився і тут програти. Префлоп-агрессор Том Дван не збавив обертів із 6-2 с’ютовими і отримав флеш-дро на терні. Андресс продовжував чемно відповідати на ставки суперника і догрався до червової 4 на рівері, яка закрила Двану старшу комбінацію. Тому, зрештою, проплатили по максимуму – на його бокс поїхали 225 тисяч доларів.


Роздача за участю Ріка Саломона і Джейка Деніелса. Фото: PokerGO

Непоганий банк розіграли зіркові покеристи і в заключній роздачі 8 сезону "High Stakes Poker". В битві кишенькових пар найбільше пощастило Ріку Саломону, який потрапив у сет з флопу із 7-7 і зібрав фул-хаус уже на терні. Том Дван з рукою A-10 пік наполегливо розкачував банк, боротьбу за який, окрім Саломона, вів Джейк Деніелс із кишеньковими 9-9. Зрештою, на дошці 2-4-7-4-J Деніелс заплатив і на заключній вулиці. Остання роздача сезону принесла Ріку Саломону легкі 196 600 доларів.