"Зірки покеру рекламують шахраїв": Патрік Леонард зробив скандальну заяву

Відомий покерист Патрік Леонард поділився відеозверненням, в якому висловив критику покерних амбасадорів. Він обуренний тим, що ці "покерні зірки" продовжують отримувати виплати, тим часом, як покерні платформи, які вони рекламують, буцімто "втягують гравців у обман та обкрадають їх".

Що сказав у своєму відеозверненні покерист

Покерист висловив своє обурення через втрату мільйонів доларів, наголошуючи на проблемах безпеки та недовірі до покерних платформ і амбасадорів.

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Автор відео також зазначив, що амбасадори покерних платформ також відчувають себе обдуреними та втрачають свою репутацію, рекламуючи та граючи на платформах, які не забезпечують достатньої безпеки та відповідальності.

Ти сидиш навпроти нас за покерним столом у живих турнірах і посміхаєшся – ми найкращі друзі. Але де, на біса, наші гроші? Їх уже немає,

– емоційно додав Патрік Леонард.

Відео звернення Патріка Леонарда

Леонард зауважив, що проблема поширена на більшості сайтів, ініціюючи дискусію про кеш-ігри, турніри, змови, використання ботів та інші проблеми, про які гравці не мають повної інформації.

Він вимагає ретельне розслідування і повернення грошей гравцям, які вважають, що їхні кошти були невиправдано втрачені через недбалість сайтів.

Хто такий Патрік Леонард Патрік Леонард, також відомий як pads1161, є британським гравцем у покер і володарем браслета WSOP. У 2022 році разом з Еспеном Йорстадом він виграв Подію №55: 1000 доларів Tag Team за 148 067 доларів. Леонард досяг надзвичайного успіху в Інтернеті, вигравши чотири титули WCOOP лише у 2023 році, щоб отримати звання Гравця серії. Він також виграв численні титули SCOOP і досяг успіху на partypoker, вигравши титул partypoker MILLIONS Online у ​​2022 році та наступні титули Sunday Party у квітні 2023 року.

Безпека гравців як пріоритет: вимога до покерних платформ

Покерні платформи активно використовують засоби для виявлення та запобігання неправомірних дій зі сторони гравців, таких як аналіз ставок та вивчення стратегій гри. Забезпечення чесності гри є важливою складовою для збереження довіри та репутації покерної спільноти, а також гарантує рівні умови для всіх учасників.

Метт Гланц, відомий представник покерної громади, висловив сумніви у реальності розв'язання таких проблем на практиці та додав, що це є загальною проблемою в різних галузях. Дискусія на фоні цих заяв виходить за рамки обговорення конкретних сайтів, викликаючи обурення та невдоволення через прозорість та етику в індустрії покеру.



Метт Гланц – Професійний гравець в покер / pokerdb.thehendonmob

Автор відео підкреслює, що проблема поширена практично всюди. Він закликає покерні платформи приділити увагу безпеці гравців, витратити достатньо коштів на команди безпеки та прозорість, та розв'язувати конкретні проблеми, які виникають на їхніх сайтах. Саме це вибухове обговорення відкриває широкий контекст проблем безпеки та довіри у світі онлайн-покеру.

Варто зазначити, що всі несуть відповідальність у такому випадку: сайти, які не надають безпеки гравцям; гравці, які не аналізують платформи та амбасадори онлайн-казино, які рекламують шахраїв. Проте Патрік не назвав жодного імені та конкретного сайту, тож в його словах також можна засумніватись.