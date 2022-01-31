Зірки NBA зіграють в покер заради благодійності

Легенда покеру Філ Хельмут, попри непростий час, продовжує активно займатись філантропією. 5 лютого американець залучить гравців баскетбольного клубу "Голден Стейт Ворріорс" до благодійного покерного турніру.

Інтелектуальна гра є чи не головним захопленням гравців NBA поза баскетбольним майданчиком. В стані одного із найбільш успішних клубів останніх років "Голден Стейт Ворріорс" від покеру фанатіють неабияк.

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Чемпіони асоціації 2019 року практично у повному складі міряються стеками при першій кращій нагоді. Найбільш грізним покеристом одноклубники вважають Дреймонда Гріна. Їх думку поділяє і покерний професіонал Філ Хельмут, який називає важкого форварда "воїнів" найкращим гравцем серед баскетболістів NBA.



Філ Хельмут (зліва) і Стефен Каррі (справа) / фото Twitter

Не пасе задніх, додає Хельмут, і лідер команди Стефен Каррі, якого також чекають за столом на турнірі у Сан-Франциско. Бай-ін у івент, який відбудеться 5 лютого, становитиме 10 000 доларів. Зібрані кошти підуть у Warriors Community Foundation, благодійну організацію, яка підтримує освітні і молодіжні проекти.



Філ Хельмут / фото PokerNews

Турнір за участю зірок NBA – один із десятків заходів, які організував Філ Хельмут впродовж своєї покерної кар’єри. Філантроп поставив собі за мету зібрати загалом щонайменше 100 мільйонів доларів на добрі справи. Позначку у 60 мільйонів Хельмут уже здолав, запевнив покерист в одному із своїх твітів.