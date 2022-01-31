Звезды NBA сыграют в покер ради благотворительности

Легенда покера Фил Хельмут, несмотря на непростое время, продолжает активно заниматься филантропией. 5 февраля американец приобщит игроков баскетбольного клуба "Голден Стейт Уорриорс" к благотворительному покерному турниру.

Интеллектуальная игра – едва ли не главное увлечение игроков NBA вне баскетбольной площадки. В одном из наиболее успешных клубов последних лет "Голден Стейт Уорриорс" от покера фанатеют изрядно.

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Чемпионы ассоциации 2019 года практически в полном составе меряются стеками при первой лучшей возможности. Наиболее грозным покеристом одноклубники считают Дреймонда Грина. Их мнение разделяет и покерный профессионал Фил Хельмут, называющий тяжелого форварда "воинов" лучшим игроком среди баскетболистов NBA.



Фил Хельмут (слева) и Стефен Карри (справа)

Не отстает, добавляет Хельмут, и лидер команды Стефен Карри, которого также ждут за столом на турнире в Сан-Франциско. Бай-ин в ивент, который состоится 5 февраля, составит 10 000 долларов. Собранные средства пойдут в Warriors Community Foundation, благотворительную организацию, поддерживающую образовательные и молодежные проекты.



Фил Хельмут / фото PokerNews

Турнир с участием звезд NBA – одно из десятков мероприятий, организованных Филом Хельмутом на протяжении его покерной карьеры. Филантроп задался целью собрать не менее 100 миллионов долларов на добрые дела. Отметку в 60 миллионов Хельмут уже преодолел, заверил покерист в одном из своих твиттов.