Зірки NBА пограли в покер на 2,3 мільйона доларів: гроші пішли на добрі справи

6-разові чемпіони NBA баскетболісти "Голден Стейт Ворріорс" уже не перший рік збирають кошти на благодійність, завдяки улюбленому хобі. За підтримки легенди покеру Філа Хельмута зірки Національної баскетбольної асоціації провели уже восьмий покерний захід у Сан-Франциско.

Окрім команди "Воїнів" у повному складі, участь в турнірі з бай-іном 10 000 доларів взяв весь персонал клубу, а також менеджери і керівництво. Долучились і поважні гості із інших сфер.

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Загалом назбиралось близько 150 учасників, серед яких і чимало жінок. Президентка фонду Warriors Community Foundation Ніколь Лекоб стабільно бере участь у таких турнірах і навіть вигравала один із івентів. Зрештою, довела, що той успіх не був випадковістю. Втерши носа чоловікам, Лекоб влаштувала тріумфальну фотосесію, прикрасивши пальці чемпіонськими перснями NBA.



Ніколь Лекоб / фото Twitter

З користю провів час і один із найбільш майстерних покеристів із баскетбольної тусовки. Важкий форвард "Голден Стейт" Дреймонд Грін, вилетівши із турніру, долучився до благодійного аукціону, де за 55 000 доларів придбав пачку печива.

Покерний захід у підсумку перевершив усі очікування організаторів – баскетболісти зібрали 2,3 мільйона доларів. Загалом за весь час інтелектуальна гра принесла Warriors Foundation понад 20 мільйонів.