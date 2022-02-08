Звезды NBA поиграли в покер на 2,3 миллиона долларов: деньги пошли на добрые дела

6-кратные чемпионы NBA баскетболисты "Голден Стэйт Уорриорс" уже не первый год собирают средства на благотворительность, благодаря любимому хобби. При поддержке легенды покера Фила Хельмута звезды национальной баскетбольной ассоциации провели уже восьмое покерное мероприятие в Сан-Франциско.

Кроме команды "Воинов" в полном составе, участие в турнире с бай-ином 10 000 долларов взял весь персонал клуба, а также менеджеры и руководство. Присоединились и почтенные гости из других сфер.

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Всего собралось около 150 участников, среди которых и немало женщин. Президент фонда Warriors Community Foundation Николь Лекоб стабильно принимает участие в таких турнирах и даже выигрывала один из ивентов. В конце концов, доказала, что тот успех не был случайностью. Утерев нос мужчинам, Лекоб устроила триумфальную фотосессию, украсив пальцы чемпионскими перстнями NBA.



Николь Лекоб / фото Twitter

С пользой провел время и один из самых искусных игроков в покер из баскетбольной тусовки. Тяжелый форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин, вылетев из турнира, присоединился к благотворительному аукциону, где за 55 000 долларов приобрел пачку печенья.

Покерное мероприятие в итоге превзошло все ожидания организаторов – баскетболисты собрали 2,3 миллиона долларов. А за все время интеллектуальная игра принесла Warriors Foundation более 20 миллионов.