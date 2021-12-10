Зірка українського покеру Андрій Новак завоював трофей чемпіона EPT Online 2021

Відомий український хайролер Андрій Новак продовжує підкорювати світові вершини покеру. Цього разу йому вдалося перемогти у престижному турнірі серії EPT Online та виграти 62 500 доларів.

Уперше в кар'єрі Андрій Новак завоював трофей чемпіона у вигляді "Піки" – нагороду за перемогу в турнірі European Poker Tour. Онлайн версія EPT намагається повністю відповідати своєму "старшому братові" з офлайну.

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Українець виграв подію 8-Max Opener із бай-іном 1050 доларів, отримавши за свої старання 62 500 доларів. EPT в онлайні триватиме до 20 грудня.

Андрій Новак – український онлайн-регуляр та тренер бекінгового фонду однієї зі шкіл. Почав активно грати в онлайн-покер з 2009 року, відомий під ніками "Anjeyyy" та "Stiger". Найбільший виграш українця в кар'єрі стався у 2015 році, коли йому вдалося отримати понад 300 000 доларів за 2 місце у турнірі WCOOP.

Також Андрієві є чим похизуватися і в офлайні. З 2011 по 2020 роки він 6 разів бував за фінальними столами турнірів різних престижних серій, серед яких Grand Event RPT Odessa 2011, Deepstack Merit Winterfest 2013 та Deepstack EPT Barcelona. Також у 2017 році Андрій Новак виграв кубок в EAPT Prague High Roller 8-Max.