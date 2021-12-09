Пост покерного коментатора Генрі Кілбейна у твіттері, де він згадує епічну історію, пов'язану з покеристами, викликав бурхливе обговорення у мережі. Мова про Тома Двана, якому спала на думку чергова "геніальна" ідея.

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Компанія молодих людей на Багамських островах відпочивала біля закритої екстремальної водної гірки з басейном, де плавали акули. Несподівано Том Дван заявляє: "2 тисячі доларів тому, хто стрибне та доторкнеться до дна". Пропозицію належним чином не оцінили. "Добре, 5 тисяч", – підвищує ставки відомий покерист.

Заінтригована дівчина починає роздягатися, підходить до краю басейну, вагається кілька секунд і робить крок назад. "Добре, поїхали!", – гучно вигукує хлопець, який нещодавно почав грати у покер під ніком "sublime8700". Він швидко скидає одяг та пірнає у воду до акул.

У Тома Двана починається паніка. Він біжить до найближчого дерева та намагається відірвати гілку, щоб відганяти акул. Студент миттєво виринає. Навіть не повністю усвідомивши героїзм свого вчинку, він одразу звертається до Двана з проханням перевести йому 5 000 доларів.

Далі "sublime8700" відправляється у готель, відкриває ноутбук та сідає грати кеш 25/50 доларів. У першій же роздачі він пушить 100 блайндів з AQ, а Майк Матусов незворушно натискає кол з парою двійок і перемагає. Виявилося, що покерні "акули" для цього хлопця набагато небезпечніші.