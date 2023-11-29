Зірка покеру на лаві підсудних: Джордан Сакуччі розшукується за пограбування 30 будинків

Чемпіон Main Event EPT Джордан Сакуччі – один із чотирьох підозрюваних, яких поліція Канади розшукує за пограбування понад 30 житлових об'єктів. Покериста поки що не знайшли, але ордер на його арешт видано.

Торік Джордан Саккуччі отримав славу та гроші, вигравши Головну подію EPT у Празі. Канадський покерист оформив рекордні для себе понад 960 000 доларів призових. Здавалося, що справи тепер точно підуть вгору, однак великі гроші породили й великі проблеми.

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За повідомленнями поліції Онтаріо, Джордан Саккуччі, Марсель Блекберн, Дюмарк Ліндсі та Пол Нкрума – головні підозрювані у пограбуванні кількох десятків будинків у різних містах Канади. Злочинна група працювала іноді вдень, прикриваючись будівельниками або службою з благоустрою території.

21 листопада поліція провела обшук у будинках підозрюваних, де виявила та вилучила численні вкрадені речі. У справі фігурує чорний Chevrolet Tahoe RST, який засікли недалеко від місця злочину. Ймовірно, автівка належить комусь із чотирьох підозрюваних.

Автівка біля місця злочину / Фото nsauga.com

Востаннє за покерними столами Джордан Сакуччі з'являвся 26 жовтня на турнірі у провінції Квебек (Канада). За даними The Hendon Mob, загалом у живих турнірах він виграв 1 366 000 доларів призових. Канадець має титул чемпіона EPT та призові місця на WSOP та WPT.