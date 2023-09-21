"Lena900" – саме під таким ніком швед Ніклас Астедт став, без перебільшення, легендою онлайн-покеру. У 2020 році він домігся історичного результату, вигравши понад 20 000 000 доларів призових за віртуальними столами.

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Неодноразово Ніклас Астедт очолював список найприбутковіших гравців в онлайн-покері. Щоправда, лідерство швед періодично віддавав. Зокрема, й українцеві Роману Романовському, який також вигравав дуже багато та був принциповим суперником для "Lena900".

Ніклас Астедт і досі залишається одним із тих, хто очолює рейтинг найуспішніших турнірних гравців. Шведу підкорився черговий івент серії WCOOP, яку вважають неофіційним чемпіонатом світу з онлайн-покеру. Щоб обійти всіх суперників, йому знадобилося всього 4 години.

У хайролерському турнірі з бай-іном 5 200 доларів був 81 учасник. У хедз-апі Астедту протистояв інший відомий регуляр бразилець Юрій Дзівілевський. Фінальна битва склалася на користь Нікласа, який додав до свого банкролу ще 113 569 доларів. Це шостий титул WCOOP у кар'єрі шведського покериста.