Зірка футболу Неймар кинув виклик титанам покеру і виграв гроші

Бразилець, який змушений поставити кар’єру на паузу через травму, активно гріндить в онлайн-покер. Неймар зупинився в кількох кроках від престижного титулу в турнірі "Титанів".

Бразильський футболіст Неймар здається знає, чим займеться, коли вийде на футбольну пенсію. Зірка смарагдового газону уже не перший рік "воює" за овальними столами і небезуспішно.

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Нещодавно Неймар оформив звання віце-чемпіона престижного онлайн-турніру Titans Event і заробив свої чергові п’ятизначні призові. Вочевидь, футболіст не полишає надій довести справу до кінця саме в цьому івенті.

Цього разу в "Битві титанів" з бай-іном 5 200 доларів Неймар посів шосте місце, яке дозволило йому майже потроїтись – 14 017 доларів призових. А от усі лаври дістались канадському покеристу Паскалю Лефарнсуа, який за перемогу отримав 93 157 доларів призових.