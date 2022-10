Зал слави покеру має жіночий варіант Woman in Poker Hall of Name, який був заснований у 2008 році. На відміну від чоловічої Зали, жіночий конкурс проводиться раз на два роки. На даний час усього 20 жінок вписали своє ім'я в історію WiPHoF. Через пандемію церемонія не проводилась з 2018 року.

Завершальний етап голосування буде відкритим. Фінальний вибір зроблять чинні представниці Зали слави покеру та журналісти. На перемогу претендують 7 жінок.

Дженніфер Тіллі – актриса, яка регулярно бере участь у телевізійних покерних шоу;

Ванесса Селбст – номер один у рейтингу за призовими серед жінок, яка віднедавна займається трейдингом;

Крістен Бікнелл – професійний гравець у покер, за призовими – на 3 місці;

Анжеліка Хаель – розпочавши свою кар'єру з посади простого дилера, зараз займає позицію віцепрезидента з управління WPT;

Лів Боері – одна з найуспішніших покеристок за весь час (7 місце за призовими);

Кара Скотт – журналістка, телеведуча, амбасадор покер-руму;

Террі Кінг – 1978 року виграла жіночий турнір WSOP, майже 50 років була на провідних покерних ролях у США.

Кара Скотт / Фото flickr.com

Святкова церемонія нагородження Woman in Poker Hall of Name відбудеться 14 грудня у студії PokerGO у казино та готелі Aria у Лас-Вегасі.