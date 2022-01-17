Жінка виграла майже мільйон доларів, уперше сівши за покерний стіл

Власниця манікюрного салону зірвала прогресивний джекпот в казино Лас-Вегаса і отримала чек на 968 160 доларів. Як стверджує щасливиця, вона уперше грала у Face Up Pai Gow, новий різновид покеру, який нещодавно з’явився у закладі.

Щасливою для американки стала друга за силою комбінація у покері – стріт-флеш.

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Практично доларова мільйонерша своє ім’я побажала залишити в таємниці. Однак відомо, що жінка є власницею манікюрного салону десь у штаті Вашингтон. Приїхавши на вихідні до Лас-Вегасу, американка заскочила до казино Flamingo, де віднедавна практикують гру Face Up Pai Gow.

У цьому різновиді покеру карти дилера здають у відкриту, а банк у грі відсутній, на відміну від класичної гри. Крім того, компанію 52 картам в колоді складає один джокер. Майбутня власниця джекпоту у Face Up Pai Gow грала вперше і, вочевидь, не востаннє.