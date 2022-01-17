Женщина выиграла почти миллион долларов, впервые сев за покерный стол

Владелица маникюрного салона сорвала прогрессивный джекпот в казино Лас-Вегаса и получила чек на 968 160 долларов. Как утверждает счастливица, она впервые играла в Face Up Pai Gow, новый вид покера, который недавно появился в заведении.

Счастливой для американки стала вторая по силе комбинация в покере – стрит флеш.

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Практически долларовая миллионерша свое имя пожелала оставить в тайне. Однако известно, что женщина является владелицей маникюрного салона где-то в штате Вашингтон. Приехав на выходные в Лас-Вегас, американка заскочила в казино Flamingo, где с недавних пор практикуют игру Face Up Pai Gow.

В этой разновидности покера карты дилера сдают в открытую, а банк в игре отсутствует, в отличие от классической игры. Кроме того, компанию 52 картам в колоде составляет один джокер. Будущая владелица джекпота в Face Up Pai Gow играла впервые и, очевидно, не в последний раз.