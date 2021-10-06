Збій Facebook, Instagram, WhatsApp: як тролили падіння соцмереж у світі покеру

Глобальний збій в роботі популярних онлайн-сервісів не залишився без уваги покерного ком'юніті. Більшість приєдналися до фестивалю жартів і мемів.

Відключення фейсбук, вотсап та інстаграм майже не торкнулося найзавзятіших гравців у покер. Руми працювали стабільно, а спілкуються іноземні гравці в основному в твіттері, який не постраждав.

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Креативно підійшов до ситуації PokerNews, який порівняв твіттер із життєрадісним Філом Гельмутом, висміявши при цьому інших відомих гравців Даніеля Негреану та Антоніо Есфандіарі. А ось, наприклад, покер-рум, у якого зовсім недавно були технічні збої в роботі, іронічно запропонував сервісу своїх IT-фахівців.

ACR у свою чергу запропонував гравцям замість месенджерів спілкуватися в чатах за покерними столами, що теж може бути дуже корисно.

Покерист-мільйонер Біл Перкінс взагалі помітив збій у соцмережах тільки через 2,5 години. Про це він написав у своєму твіттері, хоча новини вже активно ширилися сайтами. Для того, щоб себе виправдати, Перкінс сказав, що навіть пишається тим, що виявив проблему так пізно.