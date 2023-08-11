Збірна України з покеру шукає таланти: потрапити у національну команду може кожен

У різних містах України проводиться серія рейтингових турнірів Top Poker Players. За їх підсумками найкращі гравці стають кандидатами до збірної країни зі спортивного покеру.

Попри другий рік війни з Росією, спортивний покер в Україні продовжує розвиватись. З 23 по 27 серпня у столичному клубі спортивного покеру "Kings" відбудеться 3-й етап серії Top Poker Players, організатором якої є Всеукраїнська федерація спортивного покеру за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

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Перший етап серії TPP проходив у травні. Тоді покеристів приймав львівський клуб спортивного покеру "Freezeout". На другому етапі у червні гравці змагалися за столами онлайн-платформи PPPoker. Тепер гостей прийматиме Київ.

Найкращі гравці серії мають шанс потрапити до збірної України зі спортивного покеру та представляти нашу країну на міжнародних змаганнях у 2024 році. Кілька десятків покеристів уже змагаються за це право у рейтингу кращих гравців Top Poker Players.

У столиці протягом п'яти днів буде розіграно щонайменше 800 000 гривень. На учасників серії чекають телевізійні трансляції фінальних столів основних подій серії, рейтингові одностолові турніри та розіграші крутих подарунків.

Розклад турнірів / Фото pokerplayers.top

Найбільшими турнірами у столичному клубі "Kings" стануть TPP Warm UP (гарантований призовий фонд 200 000 гривень), TPP PKO PRO (гарантія 300 000 гривень) та TPP Main Event Mystery Bounty з гарантованим призовим фондом 300 000 гривень. До багатьох подій можна потрапити через сателіти.

Усі деталі Кубка України на офіційному сайті Федерації спортивного покеру та у соцмережах серії.