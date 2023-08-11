Сборная Украины по покеру ищет таланты: попасть в национальную команду может каждый

В разных городах Украины проходит серия рейтинговых турниров Top Poker Players. По их итогам лучшие игроки становятся кандидатами в сборную страны по спортивному покеру.

Несмотря на второй год войны с Россией, спортивный покер в Украине продолжает развиваться. С 23 по 27 августа в столичном клубе спортивного покера "Kings" состоится 3-й этап серии Top Poker Players, организатором которой является Всеукраинская федерация спортивного покера при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины.

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Первый этап серии TPP проходил в мае. Тогда покеристов принимал львовский клуб спортивного покера "Freezeout". На втором этапе в июне игроки сражались за столами онлайн-платформы PPPoker. Теперь гостей будет принимать Киев.

Лучшие игроки серии имеют шанс попасть в сборную Украины по спортивному покеру и представлять нашу страну на международных соревнованиях в 2024 году. Несколько десятков покеристов уже претендуют на это право в рейтинге лучших игроков Top Poker Players.

В столице будет разыграно не менее 800 000 гривен. Участников 3-го этапа TPP ждут телевизионные трансляции финальных столов основных событий серии, рейтинговые одностоловые турниры и розыгрыши крутых подарков.

Расписание турниров / Фото pokerplayers.top

Крупнейшими турнирами в столичном клубе "Kings" станут TPP Warm UP (гарантированный призовой фонд 200 000 гривен), TPP PKO PRO (гарантия 300 000 гривен) и TPP Main Event Mystery Bounty с гарантированным призовым фондом 300 000 гривен. Во многие события можно попасть с помощью сателлитов.

Все детали Кубка Украины на официальном сайте Федерации спортивного покера и соцсетях серии.