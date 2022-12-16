Зароджується нова зірка: український покерист виграв чемпіонський перстень WSOPС

Покерист з України "KostyaJock" виграв титульний турнір зимової онлайн-серії WSOP Circuit. Перемога принесла молодому гравцеві 58 566 доларів, а також золотий чемпіонський перстень.

"KostyaJock" – молодий український стример і покерист. Всього за 3 роки він зумів пройти шлях від аматора до професіонала, а його першим наставником у покері був батько. У 21-річному віці хлопець оформив свій перший трофей міжнародного рівня.

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В одноденному турнірі серії WSOP Winter Circuit із бай-іном 320 доларів гравці зробили 2 104 входи. Чемпіоном став представник України, причому "KostyaJock" зробив це у прямому етері під час стриму. Вирішальний ривок до перемоги розпочався за фінальним столом на стадії 8-макс.

Спочатку українець виграв префлоп олл-ін у глибині 36 ББ з АК проти КК, а уже в наступній роздачі оформив подвійний нокаут, ставши величезним чип-лідером. У хедз-апі "KostyaJock" не зустрів проблем, впевнено оформивши перемогу, за яку разом з нокаутами він 58 566 доларів і золотий перстень WSOP Circuit.

Цей молодий український покерист показує неймовірний рівень прогресу. Лише протягом цього року "KostyaJock" виграв в онлайні понад 250 000 доларів.