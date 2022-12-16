Зарождается новая звезда: украинский покерист выиграл чемпионский перстень WSOPС

Покерист из Украины "KostyaJock" выиграл титульный турнир зимней онлайн-серии WSOP Circuit. Победа принесла молодому игроку 58 566 долларов, а также золотой чемпионский перстень.

"KostyaJock" – молодой украинский стример и покерист. Всего за 3 года он прошёл путь от любителя до профессионала, а его первым наставником в покере был отец. В 21-летнем возрасте парень оформил свой первый трофей международного уровня.

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В однодневном турнире WSOP Winter Circuit с бай-ином 320 долларов было сделано 2 104 входа. Статус чемпиона завоевал представитель Украины "KostyaJock", причём сделал он это в прямом эфире на своём стриме. Решающий рывок к победе за финальным столом начался на стадии 8-макс.

Сначала украинец выиграл префлоп олл-ин в глубине 36 ББ с АК против КК. Уже в следующей раздаче "KostyaJock" оформил двойной нокаут, обеспечив себе статус чип-лидера. Дальше проблем не возникло, вместе с нокаутами чемпион заработал 58 566 долларов, а также перстень WSOP Circuit.

Этот молодой покерист показывает невероятный уровень прогресса. Только в этом году "KostyaJock" выиграл в онлайне более 250 000 долларов.