Заробив мільйони, не працюючи ні дня: історія успіху Алі Імсіровіча

Алі Імсіровіч був старанним студентом, мріяв стати баскетболістом, а батько забороняв йому азартні ігри. Одного разу боснієць наважився зіграти у покер і швидко досяг статусу професіонала з багатомільйонними статками.

Алі Імсіровіч – один із наймолодших хайролерів сучасності. Лише цьогоріч за офлайн-столами він виграв понад 5 мільйонів доларів. Але починати кар'єру молодому гравцеві довелося з нуля.

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Коли в Боснії почалася війна, родина Алі Імсіровіча переїхала до США шукати притулку. "Бізнес батька було втрачено, а в кишені залишалося 500 доларів", – згадує той час Алі Імсіровіч.

Мій батько володів ресторанами у Боснії, але коли ми переїхали до США, залишилися ні з чим. Йому доводилося працювати на кількох роботах одночасно. Така працьовитість надихала мене бути найкращим у всьому,

– розповідає Алі Імсіровіч.

Саме робоча етика та рішучість у справах привели молодого юнака до статусу мільйонера. Завдяки бажанню опанувати тонкощі гри Імсіровіч показав, чого можна досягти у покері будь-якому гравцю.

У дитинстві він мріяв стати професійним баскетболістом, але травма зруйнувала все плани. Нову пристрасть до змагального процесу розпалив покер. Уперше з цією грою його познайомив батько, який у такий спосіб проводив дозвілля з друзями. Коли молодий юнак просився пограти разом з ними, батько рішуче відмовляв.

Алі Імсіровіч був старанним учнем. У 16 років він успішно склав тестування в школі та вступив до Вашингтонського університету. Молодий студент зберігав шалений інтерес до покеру, тому одного разу наважився зіграти офлайн.

Алі Імсіровіч / Фото PokerNews

Перший банкрол Алі Імсіровіч отримав у 18-річному віці. Батько дав йому 60 доларів, щоб він полагодив гітару, але цими грішми хлопець заплатив внесок у єдиний турнір, який зумів виграти. Причому грошей заробив навіть більше, ніж належало переможцю. Імсірович мав 90% усіх фішок у 4-макс, коли гравці вирішили ділити призовий фонд. Тому запросив на 100 доларів більше.

На хвилі успіху та нового інтересу Алі Імсіровіч покинув університет та серйозно опановував покер. Результати з'явилися не одразу. Згадуючи свої перші коштовні турніри, боснієць часто розповідав про невдачі.

Я брав участь у турнірах з бай-іном 10 та 25 тисяч доларів. Пам'ятаю, як ліворуч від мене сидів Джастін Бономо та просто знищував мене. Я думав, що мені не місце серед таких гравців і треба повертатися до навчання,

– згадує Алі Імсіровіч.

2017 рік став переломним у кар'єрі Алі Імсіровіча. Він поїхав штурмувати WSOP, а потім дізнався про Poker Masters. Вдалося виграти кілька турнірів та отримати бажаний для хайролера банкрол. Вже наступного року боснієць забрав головну нагороду "фіолетовий піджак", вигравши понад мільйон доларів у двох турнірах серії Poker Masters.

Алі Імсіровіч / Фото worldpokertour.com

Його успіхи лише примножуються. Алі Імсіровіч посідає 1 місце у таблиці лідерів PokerGo Tour з прибутком понад 5 мільйонів доларів. Виявилося, та гра, від якої батько тримав його подалі у дитинстві, тепер приносить серйозні гроші всій родині Алі Імсіровіча.