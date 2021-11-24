Заработал миллионы, не работая ни дня: история успеха Али Имсировича

Али Имсирович хорошо учился в колледже, мечтал стать баскетболистом, а отец запрещал ему связываться с азартными играми. В один момент босниец начал карьеру покериста и к 26 годам превратился в настоящего профессионала с многомиллионными выигрышами.

Али Имсирович – один из самых молодых хайроллеров современности. Только в этом году за офлайн-столами ему удалось выиграть порядка 5 миллионов долларов. Но начинать свой путь молодому игроку приходилось абсолютно с нуля.

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Когда в Боснии началась война, семья Али Имсировича переехала в США искать убежища. "Бизнес отца был потерян, а в кармане оставалось 500 долларов", – рассказывает о своем детстве Али Имсирович.

Мой отец владел ресторанами в Боснии, но когда переехали в США, остались ни с чем. Ему приходилось работать одновременно в нескольких местах. Такое трудолюбие вдохновляло меня становиться лучшим во всем,

– отмечает Али Имсирович.

Именно рабочая этика и решимость в делах, которые были заложены в нем еще в раннем возрасте, привели Имсировича к успеху. Благодаря усердному желанию обучаться игре молодой покерный феномен показал, чего можно достичь упорным трудом.

Босниец мечтал стать профессиональным баскетболистом, но травма лодыжки в конечном счете разрушила его мечты. Новую страсть к соревновательному процессу принес покер. Впервые с этой игрой его познакомил отец, который играл с друзьями на мелкие деньги. Когда подросток просил поиграть с ними в компании, отец решительно отказывал.

Али Имсировичу легко давалась учеба. В возрасте 16 лет он окончил среднюю школу и поступил в Вашингтонский университет. Учитывая его академические способности, покер вызвал сумасшедший интерес. Студент быстро переключился на новое увлечение и попробовал сыграть офлайн.

Али Имсирович / Фото PokerNews

Первый банкролл Али Имсирович заработал в возрасте 18 лет. Отец дал ему 60 долларов, чтобы починить гитару, а он с этими деньгами решил сыграть один-единственный турнир и выиграл его. Причем денег удалось заработать даже больше, чем полагалось за 1 место. В 4-макс игроки договорились о дележке. У Имсировича было 90% всех фишек, поэтому он запросил на 100 долларов больше.

На волне успеха и нового интереса Али Имсирович бросил университет и вплотную занялся покером. Успех пришел не сразу. Вспоминая свои первые дорогие турниры, босниец часто говорит о неудачах.

Я участвовал в турнирах с бай-ином 10 и 25 тысяч долларов. Помню, что слева от меня сидел Джастин Бономо и просто уничтожал меня. Я думал, что мне не место среди таких игроков и надо возвращаться к учебе,

– рассказал Али Имсирович.

2017 год стал переломным в карьере Али Имсировича. Он поехал штурмовать WSOP, а потом узнал о Poker Masters. Удалось выиграть несколько турниров и получить желанный для хайроллера банкролл. Уже в следующем году босниец забрал главную награду "фиолетовый пиджак", выиграв более миллиона долларов за 2 турнира Poker Masters.

Али Имсирович / Фото worldpokertour.com

Его успехи со временем только приумножаются. В настоящее время Али Имсирович занимает 1 место в таблице лидеров PokerGo Tour с доходом около 5 миллионов долларов. Оказалось, та самая игра, от которой отец держал его подальше в детстве, теперь приносит серьезные деньги всей семье Имсировича.