Запалює по повній: німецька акторка приїхала на Світову серію покеру, не знаючи правил гри

Анушка ван Лент проявила свій покерний "талант" на WSOP. Поки інші зіркові учасники відвідують Світову серію покеру, щоб дійсно показати рівень, молода акторка приїхала скоріше заради піару.

Всього за кілька днів перебування на Багамських островах, де вперше проводиться Світова серія покеру, 25-річна Анушка ван Лент встигла посваритися із зірковим футболістом Серхіо Агуеро, нагрубити дилеру та показати свою повну некомпетентність у покері.

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Хто така Анушка ван Лент?

У 18-річному віці Анушка ван Лент переїхала з Голландії до США, щоб здійснити свою давню мрію та стати акторкою. Перший професійний досвід зйомок вона отримала під час навчання у Нью-Йоркській кіноакадемії. Здебільшого це були епізодичні ролі.

Зараз на її рахунку з десяток фільмів, серед яких трилер "Нетті Нокс" та документальна стрічка "Секрети Playboy". Анушка ван Лент активно просуває себе у соцмережах. Завдяки комедійному та пізнавальному контенту, де вона порівнює культури різних країн, дівчина стала популярною, зібравши понад 100 мільйонів переглядів.

З якою місією акторка-початківиця прибула на Світову серію покеру, до кінця незрозуміло. Її покерні здібності швидко розкусили, коли дівчина грала весь час лімпами у турнірі Main Event із бай-іном 5 300 доларів, у підсумку програвши супернику, який зібрав каре тузів.

"Прославилася" акторка ще в одній роздачі, яку виклала у себе в Reels. У ній дівчина справді проявила акторську майстерність, доводячи всім, що вона виграла роздачу, коли дилер виклала на дошці стріт. Щоб вгамувати емоції Анушки, довелося навіть викликати флора.

До кінця навіть незрозуміло, це вона дійсно вважає, що виграла роздачу чи все ж таки демонструє, чому навчилася у Нью-Йоркській кіноакадемії.